Экс-игрок Шахтера назвал фаворита в матче "Динамо" – "Брюгге"

Вячеслав Шевчук / Фото: Канал Футбол

Бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук в качестве эксперта в программе "Великий футбол" высказался по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге".

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"Брюгге", наверное, будет от обороны играть. Поэтому, у "Динамо" будет больше позиционных атак. Хотя, на выезде был открытый футбол. Две команды вышли на поле с задачей атаковать, и никто не оборонялся. Мяч в середине поля не задерживался. Выиграл тот, кто допустил меньше ошибок.

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Для меня фаворит в этой игре – "Динамо". Я считаю, что у них хорошая команда, большой выбор игроков. Опять же, только чтобы не говорили, что не успели восстановиться. Есть Вербич, может, будет Беседин играть. В матче с "Шахтером" себя хорошо проявил Родригес. Так же и с "Брюгге" он себя хорошо показал и понравился публике. Он умеет хорошо играть, даже несмотря на то, что пришел из чемпионата Японии", – отметил Шевчук.

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Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

Напомним, что ранее в матче-открытии сезона "Динамо" обыграло "Шахтер" 2:1 в Суперкубке:

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