Экс-игрок "Шахтера" перейдет в "Динамо" для создания суперсвязки с Цыганковым

27-летний Караваев, принадлежащий "Заре", со дня на день должен стать футболистом команды Хацкевича

Александр Караваев. Фото: Getty Images

В ближайшие дни лидер "Зари" Александр Караваев, в свое время принадлежавший "Шахтеру", станет игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает портал Динамомания. Стороны уже согласовали трансфер, и о переходе 27-летнего правого хавбека, способного сыграть и в обороне, вскоре будет объявлено официально. Напомним, Александр Караваев образовал отличную связку с Виктором Цыганковым на правом фланге сборной Украины. Именно их шикарная комбинация положила начало недавнему разгрому Сербии (5:0). И в "Динамо" рассчитывают, что так же эффективно они будут взаимодействовать и на клубном уровне.

Смотрите, как Караваев и Цыганков соорудили гол в ворота сербов

Ожидается, что Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые принадлежат "Динамо", но до недавних пор выступали в аренде за "Зарю", могут стать частью сделки по Александру Караваеву. Отметим, что в минувшем сезоне Караваев провел за "Зарю" 31 матч, забил 8 мячей и сделал 4 ассиста.

Интересно, что новый тренер "Зари" Виктор Скрипник не видит в возможном уходе Караваева проблемы для луганчан: "У нас есть ребята, которые могут его заменить. В защите справа, к примеру, может сыграть Александр Тымчик".

Как мы писали ранее, "Динамо" назвало такую цену на Супрягу, что она сразу отпугнула бывший клуб Реброва. Стамбульский "Фенербахче" сразу свернул переговоры по герою молодежного ЧМ, узнав, что киевляне просят за него 13 млн евро.

Также сообщалось, что назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо". И это не Блохин. Давний друг Артема Милевского Денис Адлейба рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-игрок "Шахтера" перейдет в "Динамо" для создания суперсвязки с Цыганковым". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"