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Экс-игрок "Шахтера" потерял сережку на тренировке "Спартака": искали все, включая тренера

13 июля, 16:09

Бразилец Луис Адриано потерял украшение после того, как попытался головой перехватить пас новичка команды

Луис Адриано и его возлюбленная Катерина Дорожко
Луис Адриано и его возлюбленная Катерина Дорожко. Фото: Instagram

Экс-нападающий донецкого "Шахтера", а ныне форвард "Спартака" Луис Адриано потерял сережку во время вчерашней тренировки команды. Об этом сообщил фотограф Александр Федоров. "Это было в самом начале тренировки, когда футболисты вышли играть в квадрат, – рассказал Федоров. - Луис Адриано был в центре квадрата, пытался перехватить мяч, и ему это удалось – правда, мячом попало в ухо, серьга сорвалась и упала куда-то в траву. Все футболисты – Мельгарехо, Фернанду, Айртон, Понсе и сам Луис стали искать украшение".

Поиски сережки. Фото – Спорт-Экспресс

"Сначала, кстати, Луис не отреагировал, несколько секунд еще поиграли, но, видимо, потом он обнаружил пропажу. Минут пять шарили в траве, но серьгу так и не нашли, а тренировка продолжились. Обратил внимание, что по ходу занятия к этому месту подходил даже Олег Кононов и посматривал на землю – вдруг найдется. Но пропажу, как я понял, не обнаружили. Уже после того, как посмотрел всю съемку, понял, что тот самый удар, после которого у Луиза выпала серьга, нанес новичок команды немец Малколм Баду", – рассказал Федоров.

Смотрите, как "Спартак" вылетел из Лиги Европы

Как мы писали ранее, Луис Адриано был дисквалифицирован на три матча в Лиге Европы. Причиной стало то, что в поединке с ПАОКом бразилец ударил защитника греческой команды Хосе Анхеля Креспо локтем в живот, за что получил прямую красную карточку.

Также сообщалось, что Роналду встал вровень с Луисом Адриано. Португалец стал всего лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, сумевшим оформить хет-трик в ворота одной команды два раза. Ранее такое удавалось лишь одному футболисту - Луису Адриано. Во время выступлений за "Шахтер" бразилец дважды оформлял хет-трик в матчах с белорусским БАТЭ.

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Тег чемпионат России, Спартак Москва, Луис Адриано

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Источник:

Спорт-Экспресс

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