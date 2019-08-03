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Экс-игрок "Ювентуса" сыграл в футбол, сидя в инвалидной каляске

Сегодня, 10:24

Футболист не может жить без футбола даже в таком состоянии

Диего

Диего / Фото: Instagram

Экс-игрок "Ювентуса" сыграл в футбол, сидя в инвалидной каляске https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE Футбол Футболист не может жить без футбола даже в таком состоянии

Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за "Фламенго", опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле. 34-летний бразилец восстанавливается после травмы лодыжки и не может ходить.

"Правда в том, что жизнь не дает нам времени на траур. Всегда есть способ двигаться дальше, и мы должны его найти. Потому что он находится за большими трудностями, которые являются лучшими учителями!" – написал Диего в своем Twitter.

В составе "Фламенго" 34-летний футболист выступает с 2016 года. До этого он защищал цвета таких клубов, как мадридский "Атлетико", турецкий "Фенербахче", туринский "Ювентус", немецкие "Вольфсбург" и "Вердер", португальский "Порту", бразильский "Сантос".

Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.

Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Ювентус Турин сборная Бразилии Диего Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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