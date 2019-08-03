Экс-игрок "Ювентуса" сыграл в футбол, сидя в инвалидной каляске

Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за "Фламенго", опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле. 34-летний бразилец восстанавливается после травмы лодыжки и не может ходить.
"Правда в том, что жизнь не дает нам времени на траур. Всегда есть способ двигаться дальше, и мы должны его найти. Потому что он находится за большими трудностями, которые являются лучшими учителями!" – написал Диего в своем Twitter.
В составе "Фламенго" 34-летний футболист выступает с 2016 года. До этого он защищал цвета таких клубов, как мадридский "Атлетико", турецкий "Фенербахче", туринский "Ювентус", немецкие "Вольфсбург" и "Вердер", португальский "Порту", бразильский "Сантос".
Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.
Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске
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