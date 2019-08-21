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Экс-игроку сборной Англии грозит сумасшедший штраф за постройку стадиона на зараженной земле

21 августа, 16:02

Пока власти города проверяют почву

Дэвид Бекхэм на Уимблдонском теннисном турнире

Дэвид Бекхэм на Уимблдонском теннисном турнире / Фото: AFP

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм столкнулся с трудностями во время строительства стадиона для своего клуба "Интер Майами". Команде грозит огромный штраф за то, что часть места, где строят новую арену, оказалась токсичной.

На участке ранее располагалась свалка мусоросжигательного завода, куда свозили отходы со всего города. Теперь же на этом месте поле для гольфа. Однако, анализ почвы показал, что под 15-сантиметровым слоем земли до сих пор находятся остатки переработанных отходов – плитки, металла и стекла.

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Городские власти планируют провести дополнительные исследования. Если загрязнение подтвердится, клубу придется заплатить 50 миллионов долларов для очистки почвы.

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Фото из открытых источников

Кстати, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем проложил путь к стилю. Конор заявил, что английский игрок стал настоящей иконой стиля.

Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму.

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стадион маями Девид Бекхэм

Источник: The Sun

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