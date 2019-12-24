Экс-партнер Ярмоленко тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок

Марко Ройс и его жена / Фото: Instagram

30-летний капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, одноклубником которого некоторое время успел побыть Андрей Ярмоленко, "втихаря" женился. Свадьба состоялась еще в субботу. А фото с торжественной церемонии знаменитый немецкий футболист показал своим подписчикам только сейчас. Напомним, ранее водитель и кондукторша из Харькова отпраздновали свадьбу в троллейбусе.

Избранницей Марко Ройса стала модель Скарлет Хартманн, с которой он встречается с 2015 года. В марте нынешнего года у них родилась дочка, но ее имя пара продолжает держать в секрете.

Отметим, что Скарлет Хартманн, с которой решил связать свою жизнь полузащитник дортмундских "шмелей", обожает лошадей – девушка отлично ездит верхом.

Добавим, что Марко Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. За это время он провел в ее составе 262 матча, забил 127 голов и отдал 80 голевых передач. Он выиграл Кубок Германии, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны и один раз – финалистом Лиги чемпионов.

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В текущем сезоне Ройс отыграл 22 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с Дортмундом действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист полузащитника оценивается в 40 млн евро.

Смотрите, какие голы забивает Марко Ройс

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