"Лера – огонь!" Жена вратаря "Динамо" восхитила оголенной грудью супругу Коноплянки

Лера Бойко / Фото: Instagram

В то время как экс-вратаря "Динамо" Артура Рудько удаляли за глупый фол на Кипре, супруга нынешнего стража ворот киевлян Дениса Бойко – красотка Лера – по-настоящему зажгла на индонезийском острове Бали. Девушка выставила в Instagram фото своей прогулки, похвастав оголенной грудью и просто роскошной фигурой.

Среди подписчиков Леры Бойко, выразивших восхищение ее фото, оказалась и супруга Евгения Коноплянки – Виктория. "Уххххх", – написала она под фотографией, добавив к своему комментарию три "огонька". Другие подписчики Леры также были краткими, но емкими в выражении своих эмоций от фигуры девушки:

Нереальная!

Лераааа!

Фигура роскошь!

Ножки – восхитительные!

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Напомним, недавно Денис Бойко рассказал, как его жена ведет себя на стадионе. "Когда мы ездили с "Днепром" на выезды, с тем же "Аяксом", там была история, когда с ней вроде были жены Селезнева и Матеуса. Что она творила на стадионе, когда были спорные моменты – ее хотели выводить, она рубилась со стюардами. В общем, она может подпалить файер", – признался Денис Бойко.

Денис Бойко / Фото: Instagram

Как мы писали ранее, на Бали сейчас отдыхает и Виктор Цыганков. Лидер "Динамо" уже успел одеть юбку и отправился с девушкой в "дом могучего духа".

Смотрите, как "Динамо" Цыганкова и Бойко вылетало из Лиги Европы

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