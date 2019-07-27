Экс-тренер "Металлиста-1925": "Ехать в Россию, чтобы кормить семью – это тупые отмазки"

Александр Горяинов резко высказался об игроках, которые уехали играть в Россию

Александр Горяинов. Фото: metalist1925

Бывший главный тренер "Металлиста-1925" Александр Горяинов поделился мнением об украинских футболистах, которые уезжают играть в Россию. Экс-тренер харьковского клуба считает, что их слова о кормлении семьи – это простые отмазки.

"Считаю, что сейчас украинским футболистам ехать в Россию однозначно не стоит. Это мое мнение. Где-то, наверное, отношение к ним меняется. Мы все прекрасно знаем, что идет война и кто в этом виноват. И ехать туда. Считаю, что даже слова "Мне нужно кормить семью" – это тупые отмазки", – сказал Горяинов.

Горяинов покинул пост наставника "Металлиста-1925" в конце мая. Александр работал в клубе с момента его основания в 2016 году и ранее занимал должности помощника главного тренера и тренера вратарей.

Напомним, что ранее Ярослав Ракицкий, сменил зимой "Шахтер" на "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник сборной Украины не получает приглашение в команду Андрея Шевченко.

Также "Шахтер" продал своего защитника Олега Данченко в клуб из России. Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее".

Смотрите контрольный поединок донецкого "Шахтера" в матче с "ЦСКА София":

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