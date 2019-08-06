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Экс-тренер "Милана" по прозвищу "Храброе сердце" может возглавить команду Бекхэма

Сегодня, 09:56

Знаменитый в прошлом футболист и тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в США

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

Экс-тренер "Милана" по прозвищу "Храброе сердце" может возглавить команду Бекхэма https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%20%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE Футбол Знаменитый в прошлом футболист и тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в США

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб лиги американского и канадского футбола MLS "Интер Майами", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. "Интер Майами" принадлежит группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Со следующего сезона клуб будет выступать в MLS. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, до этого "Интер" планирует играть на временном стадионе.

Последние два года Гаттузо тренировал "Милан", однако был отправлен в отставку по окончании сезона-2018/19, не сумев вывести команду в Лигу чемпионов. Ранее итальянский специалист отказался стать главным тренером "Нанта".

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"Милан" в сезоне-2018/19 занял пятое место в Серии А и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. От четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, "россонери" отстали на одно очко.

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Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона.

Смотрите видео, как "Милан" под руководством Гаттузо проиграл "Олимпиакосу":

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тренер Дэвид Бекхэм Дженнаро Гаттузо Интер Майами

Источники: La Gazzetta dello Sport , Сегодня|Спорт

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