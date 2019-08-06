Экс-тренер "Милана" по прозвищу "Храброе сердце" может возглавить команду Бекхэма

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб лиги американского и канадского футбола MLS "Интер Майами", сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. "Интер Майами" принадлежит группе инвесторов во главе с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом.
Со следующего сезона клуб будет выступать в MLS. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, до этого "Интер" планирует играть на временном стадионе.
Последние два года Гаттузо тренировал "Милан", однако был отправлен в отставку по окончании сезона-2018/19, не сумев вывести команду в Лигу чемпионов. Ранее итальянский специалист отказался стать главным тренером "Нанта".
"Милан" в сезоне-2018/19 занял пятое место в Серии А и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. От четвертой позиции, дающей право сыграть в Лиге чемпионов, "россонери" отстали на одно очко.
Ранее мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона.
Смотрите видео, как "Милан" под руководством Гаттузо проиграл "Олимпиакосу":
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