Экс-тренер сборной Англии просился работать в Украине: "Он бы получил культурный шок"
Шведский тренер был одним из кандидатов на пост наставника "Зари"
Знаменитый шведский тренер Свен-Ёран Эрикссон предлагал свои услуги пятой команде прошлого чемпионата Украины луганской "Заре". Руководство клуба рассматривало 71-летнего шведского специалиста, когда искало замену ушедшему в отставку Юрию Вернидубу, но в итоге остановилось на кандидатуре Виктора Скрипника. Об этом рассказал генеральный директор луганской Сергей Рафаилов.
"Среди тренеров, которых нам предлагали, был даже Свен-Ёран Эрикссон. Причем, инициатива возглавить "Зарю" исходила от него. У меня был разговор с его агентом, но возник ряд вопросов – языковой, бытовой. Он бы получил в Украине культурный шок, приехав к нам из сытой Европы. Тренер-иностранец для "Зари" – сейчас это неприемлемо. Поэтому мы остановили выбор на Викторе Скрипнике, который знает украинский футбол, но в тоже время 20 лет жил в Европе, работал тренером в немецком чемпионате. После переговоров ударили по руками и начали работу вместе", – признался Рафаилов.
Эрикссон известен работой в "Гетеборге", "Бенфике", "Роме", "Фиорентине", "Сампдории", "Лацио", сборной Англии и "Манчестер Сити". Помимо различных внутренних трофеев он дважды побеждал в Кубке УЕФА, по разу выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Правда, в последние годы он тренировал команды из Азии, где особых успехов не добился.
Ранее мы писали, что "Заря" узнала вероятного соперника в Лиге Европы. Команда Скрипника поедет в Болгарию или Хорватию. Правда, для этого им сначала нужно преодолеть второй квалификационный раунд, где заря встретится с "Будучность Подгорица".
Как "Мариуполь" и "Заря" определяли сильнейшего в чемпионате Украины:
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