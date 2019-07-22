"Заря" узнала вероятного соперника в Лиге Европы

Команда Скрипника поедет в Болгарию или Хорватию

Результаты жеребьевки Лиги Европы. Фото: Getty Images

В понедельник, 22 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы для луганской "Зари". Команда Виктора Скрипника может сыграть с победителем пары "Осиек" (Хорватия) – ЦСКА "София" (Болгария), если во втором раунде квалификации пройдет "Будучность". Матчи третьего раунда квалификации пройдут 8-го и 15-го августа.

"Мариуполь" в Лиге Европы поедет в Голландию или Швецию.

Также добавим, что киевское "Динамо" уже узнало соперника поединке Лиги чемпионов – им оказался бельгийский "Брюгге". Сначала киевлянам достался российский клуб, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново. Отметим, что в своей истории "Брюгге" довольно часто пересекался на европейской арене с украинскими клубами, вот только "Динамо" среди них не было: четыре раза жребий сводил бельгийцев с "Шахтером" и дважды с "Днепром".

Первый матч "Динамо" проведет против вице-чемпиона Бельгии шестого или седьмого августа в Брюгге, ответный пройдет 13-го числа в Киеве на НСК "Олимпийский". Полные результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Также стало известно, на каком канале покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо". Поединок сильнейших команд страны откроет новый футбольный сезон. Прямая трансляция матча состоится на телеканале "Украина" 28 июля, начало – в 20:50.

Как "Мариуполь" и "Заря" определяли сильнейшего в чемпионате Украины:

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