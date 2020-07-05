Экс-тренер сборной Бразилии и "Реала" заразился коронавирусом

Тренера освободили от тренировок и отправили на самоизоляцию

Бывший тренер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго заразился коронавирусом. Положительный результат теста специалист получил 3 июля. После этого Лушембурго освободили от тренировок в его нынешнем клубе "Палмейрасе". Ранее мы писали, что у экс-тренера "Реала" диагностировали рак.

"Врачи клуба следят за выздоровлением Вандерлея Лушембурго, который находится дома и останется в изоляции в своей резиденции в течение периода карантина", – говорится на странице тренера в Instagram.

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Лушембурго руководил мадридским "Реалом" в сезоне 2004/2005, но особых успехов со "сливочными" не достиг. Также он успел поработать в Саудовской Аравии, но большую часть карьеру провел на родине, где тренировал различные клубы и национальную сборную. В 1999 году он привел сборную Бразилии к победе на Кубке Америки.

Ранее мы писали, что в доме для престарелых коронавирусом заразился легендарный тренер чемпионов мира Карлос Билардо. 82-летний специалист приводил к титулу Аргентину с Диего Марадоной.

Напомним, что несколько дней назад отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса. Во время болезни тренера даже пытались подключить президента России, но слишком тяжелое положение было.

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