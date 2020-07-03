Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Два инсульта – в сердце и мозгу": отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса

3 июля, 15:22

Елена Павлова Елена Павлова

Во время болезни тренера даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было

Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, после продолжительной болезни скончался от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Хотя ранее мы писали, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от COVID-19, но остается в больнице.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!", — отмечается в сообщении.

Реклама

Читайте также: Отец заражен и борется за жизнь, а российский чемпион UFC отказывается от теста на коронавирус

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

"У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было", — сказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов в комментарии "Чемпионату".

Реклама

Добавим, что Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, но потом вместе с семьей перебрался в Россию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть UFC смешанные единоборства коронавирус Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Интимные фото от звезды MMA: из-за коронавируса девушка потеряла свой зал и решила заработать денег
Интимные фото от звезды MMA: из-за коронавируса девушка потеряла свой зал и решила заработать денегMMA
Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-Вегасе
Нокаут на первой минуте, красотка в секундантах и другие яркие моменты вечера UFC в Лас-ВегасеMMA
Звезда UFC оправдывает голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за бои
Звезда UFC оправдывает голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за боиMMA
После успеха увезли на скорой в больницу: победителю главного боя UFC в Лас-Вегасе обследуют голову
После успеха увезли на скорой в больницу: победителю главного боя UFC в Лас-Вегасе обследуют головуMMA
"Остается только на жизнь": Хабиб зарабатывает больше всех в России, но бойцы недовольны гонорарамиMMA
"Два инсульта – в сердце и мозгу": отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавирусаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять