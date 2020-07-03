"Два инсульта – в сердце и мозгу": отец чемпиона UFC Нурмагомедова умер от последствий коронавируса

Во время болезни тренера даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было

Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, после продолжительной болезни скончался от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Хотя ранее мы писали, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от COVID-19, но остается в больнице.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля всевышнего и таково предопределение!", — отмечается в сообщении.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

"У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было", — сказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов в комментарии "Чемпионату".

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Добавим, что Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, но потом вместе с семьей перебрался в Россию.

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