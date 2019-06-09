Экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом

Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы

Игра с Сербией стала лучшей для тренера Шевченко. Фото: Reuters

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет четвертый матч отбора Евро-2020. Команда Андрея Шевченко, лидирующая в своей группе с семью очками после трех матчей, примет на "Арене Львов" Люксембург. Напомним, в предыдущей встрече "сине-желтые" нанесли самое крупное поражение Сербии в ее новейшей истории, забив в ворота балканцев пять сухих мячей.

По мнению экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича, перед игрой с Люксембургом тренерскому штабу нашей команды важно не допустить кадровых просчетов. "Ротации в составе? Я бы ничего не менял, – сказал Мирон Маркевич. – Должен играть тот же состав, потому, что был прецедент в выездной игре с Люксембургом. Поменяли после Португалии пять футболистов, и вы видели, чем все едва закончилось".

Напомним, в гостевом матче с Люксембургом лишь автогол на последних секундах принес Украине победу:

"Поэтому сейчас главное – реабилитация, чтобы все футболисты восстановились физически, – отметил Мирон Маркевич. – Ребята показали, что они прекрасно чувствуют друг друга, и не нужно это разрушать. На первый план в игре с Люксембургом выйдут индивидуальные качества футболистов, особенно лидеров – Коноплянки, Зинченко, Малиновского, Цыганкова. И, конечно, очень важно будет чаще бить по воротам – со средней дистанции, из-за пределов штрафной. У нас есть кому это делать. Надо забить первый гол, а потом соперник раскроется, и уже будет легче".

Как сообщалось ранее, Коноплянка признался, о каком факте шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией. Украинский вингер "Шальке", сделав дубль в ворота балканцев, обнялся с испанским рефери Матеу Лаосом.

Также мы писали, что Мирон Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины. По его словам, во Львове в поединке против сербов, разгромленных со счетом 5:0, мы увидели лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко.

Напомним, матч Украина – Люксембург пройдет в понедельник, 10 июня, во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина", "Футбол 1".

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