Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом

9 июня, 09:00

Маркевич предлагает нынешнему коучу сборной не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы

Игра с Сербией стала лучшей для тренера Шевченко
Игра с Сербией стала лучшей для тренера Шевченко. Фото: Reuters

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет четвертый матч отбора Евро-2020. Команда Андрея Шевченко, лидирующая в своей группе с семью очками после трех матчей, примет на "Арене Львов" Люксембург. Напомним, в предыдущей встрече "сине-желтые" нанесли самое крупное поражение Сербии в ее новейшей истории, забив в ворота балканцев пять сухих мячей. 

По мнению экс-тренера сборной Украины Мирона Маркевича, перед игрой с Люксембургом тренерскому штабу нашей команды важно не допустить кадровых просчетов. "Ротации в составе? Я бы ничего не менял, – сказал Мирон Маркевич. – Должен играть тот же состав, потому, что был прецедент в выездной игре с Люксембургом. Поменяли после Португалии пять футболистов, и вы видели, чем все едва закончилось".

Напомним, в гостевом матче с Люксембургом лишь автогол на последних секундах принес Украине победу:

"Поэтому сейчас главное – реабилитация, чтобы все футболисты восстановились физически, – отметил Мирон Маркевич. – Ребята показали, что они прекрасно чувствуют друг друга, и не нужно это разрушать. На первый план в игре с Люксембургом выйдут индивидуальные качества футболистов, особенно лидеров – Коноплянки, Зинченко, Малиновского, Цыганкова. И, конечно, очень важно будет чаще бить по воротам – со средней дистанции, из-за пределов штрафной. У нас есть кому это делать. Надо забить первый гол, а потом соперник раскроется, и уже будет легче".

Как сообщалось ранее, Коноплянка признался, о каком факте шепнул на ухо арбитру, покидая поле в матче с Сербией. Украинский вингер "Шальке", сделав дубль в ворота балканцев, обнялся с испанским рефери Матеу Лаосом.

Также мы писали, что Мирон Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины. По его словам, во Львове в поединке против сербов, разгромленных со счетом 5:0, мы увидели лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко. 

Напомним, матч Украина – Люксембург пройдет в понедельник, 10 июня, во Львове. Начало – в 21:45. ТВ – "Украина", "Футбол 1".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Мирон Маркевич, Евро-2020, сборная Люксембурга

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-тренер сборной дал Шеве важный совет перед Люксембургом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Или нас отравили, или украинцы – под допингом": реакция сербских болельщиков на львовские 0:5

Вчера, 17:37

Фанаты балканской команды не верят, что их сборная могла так опозориться без вмешательства неспортивных факторов

Для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ

Вчера, 16:45

Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки

Когда у человека наступает старость

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Аксессуар на автомобиле лишит вас водительских прав

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Суперсерия в супертяжах: Александр Усик извучил свою сокровенную мечту

Вчера, 20:06

Знаменитый боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Юлия Мендель о сносе активистами памятника Жукову в Харькове

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь