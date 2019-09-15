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Экс-тренер "Шахтера" научил "волков" побеждать: Фонсеке помог бывший снайпер дончан

15 сентября, 21:27

"Рома" обыграла дома "Сассуоло". Своим дебютным мячом за победителей отличился Мхитарян

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: AFP

Итальянская "Рома" добыла свою первую победу под руководством экс-тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки. После двух ничьих римские "волки" в матче третьего тура Серии А на своем поле "перегрызли" "Сассуоло" – 4:2.

Интересно, что добиться исторической для Паулу Фонсеки победы римлянам помог экс-снайпер "Шахтера" Генрих Мхитарян. Гол, забитый им в ворота "Сассуоло", стал первым в футболке "Ромы" для армянского футболиста, арендованного у лондонского "Арсенала".

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"Рома" – "Сассуоло" – 4:2
Голы: Кристанте, 12, Джеко, 20, Мхитарян, 22, Клюйверт, 33 – Берарди, 53, 72
Состав "Ромы": Лопес, Манчини, Коларов, Фасио, Флоренци (Спинаццола, 73), Кристанте, Верету, Мхитарян, Пеллегрини (Пасторе, 84), Клюйверт (Дзаньоло, 72), Джеко

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Напомним, на днях была названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме". Паулу Фонсека получает 10 раз меньше, чем Роналду. Годовой оклад португальца составляет 3 миллиона евро.

Также мы писали, что впервые за 560 дней "Ювентус" – не лидер чемпионата Италии. Этот неприятный для команды Криштиану Роналду факт был зафиксирован после того, как в третьем туре Серии А туринский клуб сыграл вничью с "Фиорентиной".

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чемпионат Италии Генрих Мхитарян Рома Италия Сассуоло Паулу Фонсека

Источник: Сегодня|Спорт

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