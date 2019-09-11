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В 10 раз меньше, чем у Роналду: названа зарплата экс-тренера "Шахтера" в "Роме"

11 сентября, 17:46

Обнародована зарплатная ведомость наставников Серии А. Паулу Фонсека расположился в ТОП-5

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Стали известны зарплаты главных тренеров всех клубов футбольного чемпионата Италии, сообщает Телеграмм-канал "Джанлука Лападула". Отметим, что самым "дорогим" тренером Серии А оказался коуч "Интера" Антонио Конте – он получает 11 миллионов евро в год. При этом экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет "Рому", расположился на пятом месте с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

Интересно, что ранее итальянские СМИ называли более скромный оклад Паулу Фонсеки у руля римских "волков". Речь шла о сумме в 2,5 млн евро в год.

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

Паулу Фонсека. Фото: ФК "Рома"

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Напомним, накануне появилась информация, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте". Зарплата полузащитника составила один миллион евро в год и является шестой в клубе. Тогда как еще один украинский игрок, выступающий в чемпионате Италии - полузащитник "Лечче" Евгений Шахов - в своем клубе получает порядка 800 тысяч евро за сезон.

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Как Малиновский забивает за сборную Украину

Отметим, что в последние дни информационное пространство буквально пестрит данными о заработках спортсменов. Как мы сообщали, озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 24-летняя одесситка заметно улучшила не только позиции в теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов.

Также мы рассказывали, что Роналду больше не нужны деньги: португалец зарабатывает больше, чем все футболисты клуба из Серии А. Зарплата Криштиану в "Ювентусе" составляет 31 миллион евро в год. При этом у четырех клубов итальянского чемпионата - "Вероны", "Брешии", "Удинезе" и СПАЛа - бюджет на зарплаты меньше, чем оклад знаменитого португальского футболиста. 

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чемпионат Италии Рома Италия Паулу Фонсека

Источник: XSport

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