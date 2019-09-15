Впервые за 560 дней "Ювентус" – не лидер чемпионата Италии

В третьем туре Серии А туринский клуб сыграл вничью с Фиорентиной

Роналду не дали забить / Фото: AFP

Вчера туринский "Ювентус" сыграл вничью в выездном матче 3-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (0:0). После победы миланского "Интера" в домашней встрече с "Удинезе" (1:0) команда Маурицио Сарри уступила лидерство в турнирной таблице и теперь занимает второе место.

Таким образом, "Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Последний раз туринцы не возглавляли таблицу итальянского первенства 3 марта 2018 года.

"Ювентус" является действующим чемпионом Италии. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд (2012-2019).

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Обзор матча "Фиорентина" – "Ювентус":

Кстати, накануне матча в Турине прошла презентация нового парфюма от футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду. Парфюм получил название Play It Cool. Помимо парфюмерии Роналду занимается выпуском нижнего белья и одежды под своим брендом.

Как мы сообщали, звезда Криштиану Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

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