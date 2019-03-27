Экс-звезда "Динамо": "Четвертьфинал Кубка Украины против "Шахтера" достоин финала"

Ващук поделился своими ожиданиями от поединка двух наших грандов в Харькове

Владислав Ващук. Фото: Юрий Кузнецов

Экс-звезда "Динамо": "Четвертьфинал Кубка Украины против "Шахтера" достоин финала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b87/ec4/5c9b87ec4830a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b87/ec4/5c9b87ec4830a.png 2019-03-27T16:26:33+02:00 Футбол Ващук поделился своими ожиданиями от поединка двух наших грандов в Харькове

7 апреля в Харькове донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Последний раз не в финальной стадии Кубка украинские гранды встречались в 2011 году, когда "Шахтер" победил 4:1. О предстоящем противостоянии, которое должно стать главным матчем весны в украинском футболе, рассказал экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук. Ранее в сети появилось огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо".

- Можно ли назвать этот поединок досрочным финалом? Так как победитель этой пары, скорее всего, возьмет трофей.

- Любой матч, в котором встречаются "Шахтер" и "Динамо", можно назвать финальным. Эта встреча, как правило, подводит итог подготовки команд, показывает, кто лучше организован, кто провел более удачную трансферную кампанию. Поэтому вне зависимости о того, какие места команды занимают в турнирной таблице чемпионата или на какой стадии кубка встречаются, матч "Шахтер" – "Динамо" – это финал. Этот четвертьфинал кубка достоин финала.

- По интриге этот матч главный в весенней части. Будет ли в Харькове аншлаг на трибунах?

- Думаю, да. Жду аншлага. Многие соскучились по высококачественному футболу. Я знаю, что многие будут ехать из Киева на этот матч. Поэтому на трибунах должен быть аншлаг. Харьков – футбольный город, там люди любят футбол, и особенно такие матчи. Поддержка у команд должна быть хорошая.

- "Шахтер" уже обогнал "Динамо" по количеству завоеванных кубков. Станет ли это дополнительным раздражителем для киевлян?

- Тут два клуба являются друг для друга раздражителем. Поэтому неважно, где играют команды, сколько у кого трофеев – без разницы. Футболисты настраиваются на такие игры, как на последний бой.

- Станет ли этот матч решающим для Хацкевича? Ведь если команда проиграет, тогда на посту главного тренера "Динамо" он так ничего и не выиграет, кроме Суперкубка.

- Читая прессу, складывается мнение, что его после каждого поединка отправляют в отставку. Какая сейчас атмосфера царит именно в президентской ложе "Динамо" я не знаю, поэтому сложно сказать. Я не думаю, что стоит акцентировать внимание перед поединком именно в отношении главного тренера. Это футбол. И если команда сыграла неудачно, то нельзя сразу кого-то убирать или срочно кого-то покупать. Тем более, в данном матче встречаются два гранда украинского футбола.

- Два лучших бомбардира команд – Цыганков и Мораес – не очень удачно выступают в дерби, как они проявят себя в этот раз?

- Для Цыганкова – это раздражитель, потому что забивает во многих матчах чемпионата Украины, но на высоком уровне он не может себя проявить. Возможно, "Шахтер" будет раздражителем, тем, который позволит Виктору раскрыться. Ему нужно почувствовать уверенность в серьезных и тяжелых играх с грандами. Через такие игры нужно обучаться и поднимать уровень своих способностей. Что касается Мораеса, то все мы знаем, что это игрок высокого уровня. Другое дело, что он играл в "Динамо", а сейчас выступает в составе "Шахтера", и важно то, смог ли он преодолеть эти психологические моменты. Это и покажет поединок.

Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.

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