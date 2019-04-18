Эксперт: "Даже нелогичный гол "Арсенала", может поставить крест на амбициях "Наполи"

Комментатор каналов "Футбол" поделился мнением относительно матча самой звездной пары Лиги Европы

Фото: AFP

Сегодня в Неаполе состоится ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы между итальянским "Наполи" и лондонским "Арсеналом". В Первом матче подопечные Унаи Эмери всухую обыграли соперника дома со счетом 2:0, хотя комментатор каналов "Футбол 1/Футбол 2" Александр Михайлюк считает, что "Арсенал" должен быть выиграть в первом матче с куда более крупным счетом. Смотреть "Наполи" – "Арсенал" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Итальянцам сегодня нужно будет попотеть, чтобы пройти в следующий раунд. "Учитывая количество "камбеков" в этой еврокубковой кампании, у "Наполи" определенно есть шанс. И не стоит забывать, что "Арсенал" этого сезона – это исключительно домашняя команда. так что Неаполь готовится к очередному "чуду" в этих Еврокубках. Но стоит отметить, что любой, даже случайный, даже нелогичный гол "Арсенала", может поставить крест на амбициях неаполитанцев" – заявил Михайлюк.

Победитель Лиги Европы получает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, что немаловажно для "Арсенала", который пока не гарантировал себе место в топ-4 чемпионата Англии.

"Унай Эмери попытается найти компромисс между двумя турнирами и каждый из двух турниров может стать "подушкой безопасности" для "Арсенала" в этом сезоне. Допустим, "Наполи" осуществляет камбэк в повторном матче – тогда "канониры" полностью сосредотачиваются на АПЛ. Если же "Арсенал" проходит неаполитанцев, в чемпионате теряет очки в ближайших матчах – вся ставка будет сделана на победу в Лиге Европы", – резюмировал эксперт.

Кстати, ранее мы писали, что УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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