Лига Европы: расписание, трансляции и прогноз на ответные матчи 1/4 финала

Эксперты прогнозируют выход в полуфинал таких команд: "Челси", "Бенфика", "Арсенал", "Валенсия"

"Валенсия". Самые высокие шансы на выход в полуфинал у этом команды. Фото: AFP

В четверг в Лиге Европы будут сыграны ответные поединки 1/4 финала. На єтой стадии наибольшее представительство у Англии и Испании – по две команды, причем англичане имеют хорошие шансы сохранить такое же количество и в полуфинале, тогда как испанские клубы играют друг с другом и кто-то точно покинет турнир. Эксперты прогнозируют выход в полуфинал таких команд: "Челси", "Бенфика", "Арсенал", "Валенсия".

Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи:

22:00 "Челси" (Англия) – "Славия" (Чехия)

Первый матч – 1:0

Букмекеры: матч 1.30 – 5.50 – 11.0, проход 1.05 – 11.9

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Бенфика" (Португалия)

Первый матч – 2:4

Букмекеры: матч 1.80 – 4.10 – 4.20, проход 3.20 – 1.37

ТВ: oll.tv

22:00 "Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия)

Первый матч – 0:2

Букмекеры: матч 1.70 – 4.20 – 4.10, проход 4.30 – 1.25

ТВ: : канал "Футбол 1", oll.tv

22:00 "Валенсия" (Испания) – "Вильярреал" (Испания)

Первый матч – 3:1

Букмекеры: матч 1.72 – 4.00 – 4.90, проход 1.01 – 24.0

ТВ: oll.tv

Напомним, что в среду были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов:

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