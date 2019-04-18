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Лига Европы: расписание, трансляции и прогноз на ответные матчи 1/4 финала

Сегодня, 10:29

Эксперты прогнозируют выход в полуфинал таких команд: "Челси", "Бенфика", "Арсенал", "Валенсия"

"Валенсия". Самые высокие шансы на выход в полуфинал у этом команды
"Валенсия". Самые высокие шансы на выход в полуфинал у этом команды. Фото: AFP

В четверг в Лиге Европы будут сыграны ответные поединки 1/4 финала. На єтой стадии наибольшее представительство у Англии и Испании – по две команды, причем англичане имеют хорошие шансы сохранить такое же количество и в полуфинале, тогда как испанские клубы играют друг с другом и кто-то точно покинет турнир. Эксперты прогнозируют выход в полуфинал таких команд: "Челси", "Бенфика", "Арсенал", "Валенсия".

Лига Европы, 1/4 финала, ответные матчи:

22:00 "Челси" (Англия) – "Славия" (Чехия)
Первый матч – 1:0
Букмекеры: матч 1.30 – 5.50 – 11.0, проход 1.05 – 11.9
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Бенфика" (Португалия)
Первый матч – 2:4
Букмекеры: матч 1.80 – 4.10 – 4.20, проход 3.20 – 1.37
ТВ: oll.tv

22:00 "Наполи" (Италия) – "Арсенал" (Англия)
Первый матч – 0:2
Букмекеры: матч 1.70 – 4.20 – 4.10, проход 4.30 – 1.25
ТВ: : канал "Футбол 1", oll.tv

22:00 "Валенсия" (Испания) – "Вильярреал" (Испания)
Первый матч – 3:1
Букмекеры: матч 1.72 – 4.00 – 4.90, проход 1.01 – 24.0
ТВ: oll.tv

Напомним, что в среду были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов:

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Тег Валенсия, Лига Европы, Арсенал Лондон, Наполи, Челси Лондон, Бенфика, Айнтрахт, Вильярреал, Славия Прага

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Сегодня|Спорт

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