Эксперт: "Наши выходили со своей половины поля по колено в крови"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Дважды по ходу матче немцы вели в счете, но подопечные Фонсеки сумели отыграться: обзор поединка "Шахтер" – "Хоффенхайм".

"В первом тайме игроки "Шахтера" то ли перегорели, то ли какой-то мандраж, но играли очень медленно, проиграли почти все подборы, колоссальный брак в передачах, плохой контроль мяча, постоянные ошибки в развитии атак, – мнение экс-форварда "горняков" Виктора Грачева. – К счастью, это была только разминка. И во втором тайме "Шахтер" уже напоминал себя образца прошлогодней Лиги чемпионов. Особенно после выхода на замену сначала Коваленко, а потом Майкона. Мы ведь до этого играли, по сути, в меньшинстве: Болбат потерялся, да и Алан Патрик выпадал из игры. Перевод Тайсона на левый фланг сразу усилил игру команды. Связка Исмаили – Тайсон на фланге делала все, что хотела.



Мне понравился прессинг в исполнении "Хоффенхайма" – выдержать такой все 90 минут просто невозможно. Они и не выдержали, под конец подсели, особенно когда "Шахтер" на кураже включил скорость. Но поначалу наши выходили со своей половины поля, как я говорю, "по колено в крови". Это был прессинг в лучших его проявлениях, когда не дают головы поднять, накрывая в момент приема мяча. Так против "Шахтера" давно никто не играл".

"Мы больше упустили победу, чем заработали очко": комментарии игроков "Шахтера" о стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.