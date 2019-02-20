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Эксперт: "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку"

Сегодня, 14:02

Сергей Морозов прокомментировал предстоящий матч плей-офф Лиги Европы

Поединок в Харькове завершился вничью
Поединок в Харькове завершился вничью. Фото: AFP
Эксперт: "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d41/269/5c6d412691146.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d41/269/5c6d412691146.jpg Футбол Сергей Морозов прокомментировал предстоящий матч плей-офф Лиги Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" отправился на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, первая встреча команд завершилась вничью 2:2. Во Франкфурт Паулу Фонсека взял 21 футболиста. Дома остались дисквалифицированные Степаненко и Кривцов, а также Ордец, который никак не может преодолеть последствия травмы, полученной еще осенью. Зато другой центрбек – новичок "горняков"  Валерий Бондаренко – уже полностью восстановился от повреждения голеностопа, полученного на сборах и готов сыграть в Германии. Таким образом, в пару к Хочолаве в центр обороны Паулу Фонсека будет выбирать между ним и Матвиенко. 

"Наконец-то мы сыграем с "Айнтрахтом" 11 на 11, – рассказал нам по дороге в Германию футбольный эксперт Сергей Морозов. – А если серьезно, первый матч показал, что с этой командой можно играть. Да и в немецкой прессе после первой игры бравурный тон поубавился. Сейчас они пишут, что шансы 50 на 50. Во всяком случае, атака "Шахтера" однозначно интереснее, чем оборона "Айнтрахта". Момент, когда Тайсон забивал им второй мяч – просто образец коллективной безответственности. Франкфурт мне вообще показался непохожим на классическую немецкую  команду. Другие на их месте постарались бы в концовке дожать, а они, после того, как счет стал 2:2, как-то сникли. Если в ответной игре трибуны с первых минут погонят "Айнтрахт" вперед – дай бог. "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку. А вот если тренер Франкфурта окажется выше стремления угодить публике и даст установку играть по счету – придется сложнее".

Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как они с женой выбирали имя для своего четвертого ребенка.

Откровенное интервью Андрея Пятова:

 

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Тег футбол, Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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