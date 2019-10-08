Велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша

/ Фото: AFP

Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб на 23-м году жизни в результате падения на финише гонки Molino Dei Torti, cообщила La Gazetta dello Sport.

Он получил травму, упав в 100 метрах от финишной линии и ударившись головой о бетонный парапет. После падения Яннелли его госпитализировали в больницу в Алессандрии в тяжелом состоянии. Ему удалили опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Однако он умер, так и не прийдя в сознание.

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Яннелли выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато и был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.

Вчера мы сообщали, что в Аргентине футболист выпал с шестого этажа во время вечеринки. Эзекиель Эсперон успел поиграть в Аргентине, Бразилии и Мексике.

Напомним, что 18 сентября умер бывший футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен. Риксен с 2013 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом, из-за чего футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать.

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