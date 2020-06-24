Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Эмоции били через край! "Ворскла" горячо отпраздновала выход в финал Кубка: видео из раздевалки

24 июня, 23:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полтавская команда в среду выиграла полуфинал на выезде у "Мариуполя" в серии 11-метровых

В Кубке Украины по футболу определились оба финалиста. В среду вечером свой поединок выиграла полтавская команда: "Ворскла" победила "Мариуполь" в полуфинале Кубка в серии пенальти. Героем встречи стал 16-летний вратарь Павел Исенко.

Реклама

Подопечные Юрия Максимова уступали после первого тайма, но в конце второго сумели восстановить равновесие – с 11-метрового в исполнении Ибрагима Кане. Дело дошло до "футбольной лотереи", в которой счастье было на стороне гостей. Юный голкипер Исенко парировал три удара с "точки" и принес команде победу – 3:2 в серии пенальти после 1:1 в основное время.

"Ворскла" снова вышла в финал; напомним, в 2009 году полтавчане взяли трофей, обыграв "Шахтер". После победы над "Мариуполем" команда дружно прыгала от радости в раздевалке. Тренерский штаб при этом пожурил футболистов за неудачный первый тайм, но похвалил в целом за успех. Видео празднования появилось на официальной страничке полтавского клуба в Twitter.

Соперником "Ворсклы" 8 июля в борьбе за трофей будет киевское "Динамо", которое ранее справилось с "Минаем".

Читайте, что тренер "Шахтера" рассказал о главной ошибке "Динамо" в чемпионате Украины.

Реклама

Смотрите серию 11-метровых ударов после дополнительного времени

Вашему вниманию – полный обзор поединка "Мариуполь" – "Ворскла"

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео футбол ФК Мариуполь Кубок Украины Ворскла Полтава раздевалка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Что там только не происходило: на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалет
Что там только не происходило: на дне рождения Неймара жены боялись отпускать мужей даже в туалетФутбол
Жена звездного украинского футболиста рассказала, чем ее расстроила Венеция
Жена звездного украинского футболиста рассказала, чем ее расстроила ВенецияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять