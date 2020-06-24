Эмоции били через край! "Ворскла" горячо отпраздновала выход в финал Кубка: видео из раздевалки

Полтавская команда в среду выиграла полуфинал на выезде у "Мариуполя" в серии 11-метровых

В Кубке Украины по футболу определились оба финалиста. В среду вечером свой поединок выиграла полтавская команда: "Ворскла" победила "Мариуполь" в полуфинале Кубка в серии пенальти. Героем встречи стал 16-летний вратарь Павел Исенко.

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Подопечные Юрия Максимова уступали после первого тайма, но в конце второго сумели восстановить равновесие – с 11-метрового в исполнении Ибрагима Кане. Дело дошло до "футбольной лотереи", в которой счастье было на стороне гостей. Юный голкипер Исенко парировал три удара с "точки" и принес команде победу – 3:2 в серии пенальти после 1:1 в основное время.

"Ворскла" снова вышла в финал; напомним, в 2009 году полтавчане взяли трофей, обыграв "Шахтер". После победы над "Мариуполем" команда дружно прыгала от радости в раздевалке. Тренерский штаб при этом пожурил футболистов за неудачный первый тайм, но похвалил в целом за успех. Видео празднования появилось на официальной страничке полтавского клуба в Twitter.

Соперником "Ворсклы" 8 июля в борьбе за трофей будет киевское "Динамо", которое ранее справилось с "Минаем".

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