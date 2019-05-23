Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы
Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф
С 23 мая по 15 июня в Польше проходит 22-й чемпионат мира по футболу среди молодежных команд до 20 лет. В турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся после 1 января 1999 года, но не позже 31 декабря 2003.
Действующий чемпион – сборная Англии не смогла отстоять свой титул, проиграв стыковой матч Норвегии. Это уже шестой подряд случай, когда действующий обладатель титула не участвует в следующем турнире ЧМ.
На чемпионат мира приехали 24 сборные, которые поделены на шесть группы. Победители и вторые команды групп проходят в 1/8 финала. Также в плей-офф получат путевки четыре лучшие команды, среди занявших третьи места.
Сборная Украины четвертый раз примет участие в молодежном чемпионате мира. Каждый раз наша команда выходила из группы, но сразу же проигрывала в 1/8 финала.
У букмекеров есть три явных фаворита мундиаля: Франция (коэффициент на победу – 5.00), Португалия (7.50), Аргентина (8.00). Котировки на чемпионство Украины – 51.00.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Группа А
23 мая
19:00. Таити – Сенегал
21:30. Польша – Колумбия
26 мая
19:00. Сенегал – Колумбия
21:30. Польша – Таити
29 мая
21:30. Сенегал – Польша
21:30. Колумбия – Таити
Группа В
23 мая
19:00. Мексика – Италия
21:30. Япония – Эквадор
26 мая
16:30. Мексика – Япония
19:00. Эквадор – Италия
29 мая
19:00. Эквадор – Мексика
19:00. Италия – Япония
Группа С
24 мая
19:00. Гондурас – Новая Зеландия
21:30. Уругвай – Норвегия
27 мая
19:00. Гондурас – Уругвай
21:30. Норвегия – Новая Зеландия
30 мая
19:00. Норвегия – Гондурас
19:00. Новая Зеландия – Уругвай
Группа D
24 мая
19:00. Катар – Нигерия
21:30. Украина – США
27 мая
19:00. Катар – Украина
21:30. США – Нигерия
30 мая
21:30. США – Катар
21:30. Нигерия – Украина
Группа Е
25 мая
16:30. Панама – Мали
19:00. Франция – Саудовская Аравия
28 мая
19:00. Панама – Франция
21:30. Саудовская Аравия – Мали
31 мая
19:00. Саудовская Аравия – Панама
19:00. Мали – Франция
Группа F
25 мая
19:00. Португалия – Корея
21:30. Аргентина – ЮАР
28 мая
19:00. Португалия – Аргентина
21:30. ЮАР – Корея
31 мая
21:30. ЮАР – Португалия
21:30. Корея – Аргентина
Напомним, что в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.
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