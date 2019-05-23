Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Трофей для победителя чемпионата мира. Фото: Getty Images

С 23 мая по 15 июня в Польше проходит 22-й чемпионат мира по футболу среди молодежных команд до 20 лет. В турнире имеют право принимать участие футболисты, родившиеся после 1 января 1999 года, но не позже 31 декабря 2003.

Действующий чемпион – сборная Англии не смогла отстоять свой титул, проиграв стыковой матч Норвегии. Это уже шестой подряд случай, когда действующий обладатель титула не участвует в следующем турнире ЧМ.

На чемпионат мира приехали 24 сборные, которые поделены на шесть группы. Победители и вторые команды групп проходят в 1/8 финала. Также в плей-офф получат путевки четыре лучшие команды, среди занявших третьи места.

Сборная Украины четвертый раз примет участие в молодежном чемпионате мира. Каждый раз наша команда выходила из группы, но сразу же проигрывала в 1/8 финала.

У букмекеров есть три явных фаворита мундиаля: Франция (коэффициент на победу – 5.00), Португалия (7.50), Аргентина (8.00). Котировки на чемпионство Украины – 51.00.

РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Группа А

23 мая

19:00. Таити – Сенегал

21:30. Польша – Колумбия

26 мая

19:00. Сенегал – Колумбия

21:30. Польша – Таити

29 мая

21:30. Сенегал – Польша

21:30. Колумбия – Таити

Группа В

23 мая

19:00. Мексика – Италия

21:30. Япония – Эквадор

26 мая

16:30. Мексика – Япония

19:00. Эквадор – Италия

29 мая

19:00. Эквадор – Мексика

19:00. Италия – Япония

Группа С

24 мая

19:00. Гондурас – Новая Зеландия

21:30. Уругвай – Норвегия

27 мая

19:00. Гондурас – Уругвай

21:30. Норвегия – Новая Зеландия

30 мая

19:00. Норвегия – Гондурас

19:00. Новая Зеландия – Уругвай

Группа D

24 мая

19:00. Катар – Нигерия

21:30. Украина – США

27 мая

19:00. Катар – Украина

21:30. США – Нигерия

30 мая

21:30. США – Катар

21:30. Нигерия – Украина

Группа Е

25 мая

16:30. Панама – Мали

19:00. Франция – Саудовская Аравия

28 мая

19:00. Панама – Франция

21:30. Саудовская Аравия – Мали

31 мая

19:00. Саудовская Аравия – Панама

19:00. Мали – Франция

Группа F

25 мая

19:00. Португалия – Корея

21:30. Аргентина – ЮАР

28 мая

19:00. Португалия – Аргентина

21:30. ЮАР – Корея

31 мая

21:30. ЮАР – Португалия

21:30. Корея – Аргентина

Напомним, что в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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