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В Англии проверят возможное влияние матча Лиги чемпионов на распространение коронавируса

25 апреля, 14:14

Александр Трикиша

Вспышку коронавируса в Ливерпуле мог вызвать поединок против "Атлетико" на "Энфилде"

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам рекомендовал правительству выяснить возможную связь между ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Атлетико" (2:3) и всплеском заболевания коронавирусом в регионе Мерсисайд. Команды встречались между собой 11 марта. В тот день на стадионе "Энфилд" собралось 52 267 зрителей, в том числе и фанаты из Испании, где на тот момент уже был введен карантин.

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"Если люди заразились коронавирусом в результате спортивного события, которое, по нашему мнению, не должно было состояться, то это скандально. Мы заметили скачок заболевания именно после этого матча", – сказал Ротерам.

После заявления мэра городской совет Ливерпуля вместе с партнерами из Университета Ливерпуля и Университета Джона Мура согласились изучить возможное влияние матча Лиги чемпионов на распространение коронавируса.

"Команда общественного здравоохранения Ливерпульского городского совета вместе с партнерами в настоящее время оценивает размер и масштабы проекта. Поскольку в настоящее время город уделяет большое внимание борьбе с пандемией, сроки завершения исследования еще не установлены", – сказал пресс-секретарь городского совета Ливерпуля.

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Как сообщает BBC, более 270 человек умерли в больницах графства Мерсисайд во время вспышки, а в самом крупном городе графства Ливерпуле было зарегистрировано более 1250 подтвержденных случаев вируса.

Напомним, что матч украинца Малиновского назвали "бомбой", которая разнесла коронавирус по Италии. Поединок Лиги чемпионов "Аталанта" – "Валенсия", вызвавший массовую миграцию зараженных, состоялся 19 февраля в Милане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид коронавирус

Источник: Сегодня

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