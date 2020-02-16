Шикарным голом Дибалы "Ювентус" без Роналду сломил "Брешию" и оторвался от "Интера"

Туринцы легко обыграли аутсайдера и опережают миланскую команду на три очка

Пауло Дибала забил шикарный гол со штрафного / Фото: Reuters

В воскресенье играют еще шесть матчей итальянской Серии А. Читайте прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии. В том числе трио лидеров играет сегодня в полном составе.

"Ювентус" на домашнюю встречу с предпоследней командой турнира, "Брешией, вышел без Криштиано Роналду. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри предоставил португальцу небольшой отпуск. Но и без него "Юве" справился с аутсайдером. По сути, все решилось в конце первого тайма. Француз Флориан Айе получил две желтые карточки к 37-й минуте, а аргентинец Пауло Дибала наказал "Брешию", мастерски исполнив штрафной удар. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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После перерыва хозяева удвоили свое преимущество. Колумбиец Хуан Куадрадо завершил короткую комбинацию с французом Блезом Матюиди с близкой дистанции – 2:0. Смотрите второй красивый гол "Ювентуса".

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Таким образом, "Юве" пока что оторвался на три очка от "Интера" и единолично возглавил таблицу. Но миланская команда поздно вечером сыграет свой матч тура в Риме с "Лацио", который занимает третье место.

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