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Еще один украинский футболист уехал играть в российский клуб

22 ноября, 13:46

Защитник "Зари" Дмитрий Литвин проходит просмотр в подмосковных "Химках"

Дмитрий Литвин

Дмитрий Литвин / Фото: FootBoom

Еще один украинский футболист собирается перебраться играть в Россию. Защитник "Зари" Дмитрий Литвин может продолжить карьеру в российской Футбольной национальной лиге. Это второй по рангу футбольный дивизион России, там его называют "первый дивизион". К слову, смотрите расписание 15-го тура чемпионата Украины.

23-летний футболист находится на просмотре в "Химках", пишет zarya.lg.ua. Интересно, что в составе подмосковного клуба выступает еще один игрок с украинским гражданством – полузащитник Артем Полярус. "Химки" после 24 туров идут третьими в турнирной таблице ФНЛ.

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Литвин в текущем сезоне ни разу не сыграл за луганский клуб. Всего на его счету 15 матчей в составе "Зари", за которую он играет с января 2018 года. В свое время Дмитрий провел один матч за молодежную сборную Украины.

Популярный немецкий сайт Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Контракт Литвина с "Зарей" истекает в конце 2020 года.

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Россия футбол переезд Заря Луганск Химки Дмитрий Литвин

Источник: zarya.lg.ua

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