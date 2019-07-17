Еще одна потеря: в Германии на тренировке умер футболист. Ему было 30 лет

Штефан Хаберман выступал за клуб "Дессауэр 97", представляющий шестой по силе дивизион немецкого футбола

Футболист клуба "Дессауэр 97", выступающего в шестом немецком дивизионе, скончался во время тренировки. Речь идет о Штефане Хабермане, которому было 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба. "Очень грустная новость, которую вряд ли можно описать словами. Наши соболезнования родным и близким в это трудное время", – говорится в сообщении "Дессауэра 97".

Как говорят в клубе, футболисту стало плохо во вторник, в ходе тренировки. Для реанимации он был доставлен в больницу. Но спасти его не удалось. Товарищеский матч "Дессауэра 97", запланированный на субботу, 20 июля, отменен.

Ранее мы писали, что в возрасте 79 лет умер бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. Под его руководством на домашнем Евро-2000 бельгийцы не смогли выйти из группы, а на ЧМ-2002 в 1/8 финала уступили команде Бразилии.

Также сообщалось, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

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