Умер бывший тренер сборной Бельгии по футболу

Робер Васеж работал с национальной командой на Евро-2000 и ЧМ-2002

Робер Васеж. Фото belgianfootball.be.

Бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Васеж являлся главным тренером национальной командой на чемпионате Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах и чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии. На домашнем Евро-2000 бельгийцы не смогли выйти из группы, а на ЧМ-2002 на стадии 1/8 финала уступили команде Бразилии.

Робер Васеж руководил рядом бельгийских клубов, наиболее значимыми в его карьере стали "Стандард", "Льеж" и "Шарлеруа". В 1996 году тренировал португальский "Спортинг", а в 2004 году возглавлял сборную Алжира.

Напомним, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

Добавим, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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