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Еще одно признание: журналисты назвали "Ливерпуль" лучшей командой 2019 года

30 декабря, 23:51

Более 30-ти процентов отдали свои голоса за английский клуб

/ Фото: AFP

Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучшую команду в 2019 году. Победителем стал английский "Ливерпуль". Команда в 2019 году стала победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкурбка УЕФА и титула клубного чемпиона мира. За "Ливерпуль" проголосовали 30 процентов респондентов.

Результаты голосования:

  1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) – 30,21 процента голосов
  2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9
  3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44
  4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88
  5. "Дьери Ауди" (гандбол, женщины) – 5,79
  6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59
  7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89
  8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79
  9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26
  10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43

Ранее мы писали о скандале после матча "Лестер" – "Ливерпуль": арбитра обвинили в том, что он подсуживал лидерам АПЛ. По мнению голкипера проигравшей команды, при счете 0:1 рефери не имел права назначать пенальти в пользу "красных".

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Также мы писали, что тренер "Ливерпуля" словом из трех букв описал весь 2019 год. Команда Юргена Клоппа в 2019-м выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА

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Лига чемпионов Ливерпуль

Источник: СЭ

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