Скандал после матча "Лестер" – "Ливерпуль": арбитра обвинили в том, что он подсуживал лидерам АПЛ

По мнению голкипера проигравшей команды, при счете 0:1 рефери не имел права назначать пенальти в пользу "красных"

Шмейхель предъявляет претензии судьи / Фото: Reuters

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Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель после разгромного поражения от "Ливерпуля" 0:4 обвинил арбитра в том, что тот посодействовал победе лидеров английской Премьер-лиги, сделавших еще один шаг к чемпионству.

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На 70-й минуте судьбоносного матча АПЛ матча между "Лестером" и "Ливерпулем" при счете 1:0 в пользу гостей рефери Майкл Оливер назначил 11-метровый в ворота "лис" после того, как их защитник Чаглар Сеюнджю сыграл рукой при подаче углового. По мнению вратаря "Лестера" Шмейхеля, пенальти был ошибочным.

"Мы были в игре, пока судья не решил стать героем. А потом нам не хватало хладнокровия, – пожаловался голкипер "Лестера". – Дермот (Галлахер, бывший судья, а ныне телеэксперт) скажет в эфире Sky, что это было отличное решение арбитра. А ведь у Чаглара было меньше миллисекунды, чтобы среагировать"

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"Ливерпуль" – лучший клуб в мире наряду с "Манчестер Сити". Мы хотим стать такими же, но они далеко впереди. "Ливерпуль" – ТОП-клуб. Титул уже в его руках, разве нет?" – заявил Шмейхель

Напомним, что, обыграв "Лестер", "Ливерпуль" оторвался от идущих вторыми "лисов" до 13 очков, причем у команды Юргена Клоппа имеется еще одна игра в запасе! "МанСити", отстающий от "Ливерпуля" на 14 пунктов, в пятницу вечером играет с "Вулверхэмптоном".

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