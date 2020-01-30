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"Еще раз – и ты н***р уходишь с поля!" Сульшер обматерил игрока "МЮ" по ходу дерби с "Сити"

30 января, 10:32

Вскоре после внушения со стороны главного тренера полузащитник "Манчестер Юнайтед" был заменен

Ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл на выезде "Манчестер Сити" 1:0, отметился жестким внушением главного тренера "МЮ" Уле-Гуннара Сульшера одному из своих подопечных – 27-летнему Джесси Лингарду.

После того как 27-летний англичанин Джесси Лингард потерял мяч в одном из эпизодов во втором тайме, норвежский коуч "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер с бровки поля обматерил футболиста.

"Еще раз – и ты н***р уходишь с поля!" – прокричал норвежец хавбеку

Однако, похоже, предупреждение на Джесси не подействовало: 5 минут спустя Лингард был заменен на Андреаса Перейру.

Смотрите, как умеет забивать Джесси Лингард

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Напомним, команда Александра Зинченко "Манчестер Сити", несмотря на домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" 0:1, вышла в финал Кубка английской лиги благодаря добытой ранее победе на выезде со счетом 3:1. В поединке за трофей 1 марта на "Уэмбли" "Сити" сразится с "Астон Виллой".

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Джесси Лингард Уле-Гуннар Сульшер Кубок английской Лиги

Источники: Динамомания , Сегодня|Спорт

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