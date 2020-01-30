Поражение ценой в победу: смотрите обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Команда Александра Зинченко – в финале Кубка английской лиги. В ответном матче полуфинальной стадии "Манчестер Сити" дома проиграл "Манчестер Юнайтед" 0:1, но прошел дальше благодаря добытой ранее победе на выезде со счетом 3:1. В поединке за трофей 1 марта на "Уэмбли" "Сити" сразится с "Астон Виллой".

Единственный мяч в игре "МанСити" – "МЮ" на 35-й минуте забил сербский полузащитник гостей Неманья Матич. Он же был удален за 15 минут до конца основного времени за две желтые карточки.

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Команда Хосепа Гвардиолы третий год подряд сыграет в финале Кубка английской лиги. Подобное удавалось "Ноттингем Форест" (1978-1980). А рекорд принадлежит "Ливерпулю", который в решающем матче за Кубок английской лиги играл четыре года подряд (1981-1984).

"Мы играли против с соперника с невероятными физическими данными. Пропустили гол со стандарта. Это был их первый удар в створ ворот. Но в обоих матчах мы были сильнее, – сказал после противостояния с "МЮ" главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола. – Я очень доволен игроками и тем, как они действовали, создавая проблемы четверке защитников соперника"

Отметим, что украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко за ответным матчем с "красными дьяволами"" наблюдал со скамейки запасных – Гвардиола решил обойтись без услуг самого дорогостоящего игрока Украины, в последнее время потерявшего место в основе "горожан".

Статистика матча "МанСити" – "МЮ" (0:1)

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (первый матч – 3:1)

Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Родри, Отаменди, Канселу – Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брейне (Стоунз. 90) – Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79) – Уан-Биссака, Фред, Матич, Уильямс – Лингард (Перейра, 65) – Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль

Предупреждения: Родри, Отаменди – Матич

Удаление: Матич (76)

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