"Если 500-килограммовой лошади добавить пару кило, она проиграет заезд": Венгер высказался об Азаре

Эден Азар / Фото: Reuters

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Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прошелся по бельгийскому полузащитнику "Реала" Эдену Азару, который летом сменил футболку лондонского "Челси" на форму королевского клуба, но дела у него в Мадриде пока идут так себе. В последнее время Азар начал получать от Зинедина Зидана все больше игрового времени, однако его результативность оставляет желать лучшего – только один гол в чемпионате Испании. Ранее мы писали, что другой игрок "сливочных" Гарет Бейл требует продать его в Китай и может больше не сыграть за "Реал".

"Я недостаточно хорошо знаю Азара, чтобы оценить, сломит ли его атмосфера в "Реале", но мне кажется, многое зависит от его физической формы, – сказал Арсен Венгер в разговоре с Goal. – Он становится тяжелым. Если 500-килограммовой лошади добавить пару килограммов, этого будет достаточно, чтобы она проиграла заезд. Сейчас мы еще не видели того Азара, которого знали по выступлениям в Англии. В физическом плане он еще не восстановился полностью после травмы. Пока это не тот игрок, которого мы знаем. Мне кажется, будто сейчас у Азара нет той уверенности, что была в "Челси".

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