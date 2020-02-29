"Если бы не вариант с Китаем, до сих пор был бы в дубле": Кадар заговорил о конфликте в "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар опроверг информацию, что он специально устроил конфликт с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, чтобы его побыстрее продали. Напомним, во время второго сбора Михайличенко перевел венгра в дубль, а буквально на днях Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".

"Нет ничего правдивого в том, что я пошел на этот конфликт, чтобы форсировать трансфер. Но только после этого вопрос о моем переходе появился на повестке дня. Я заметил, что сказанное в Украине потом плохо переводят на английский или венгерский. Не сказать, что это проблема, но если в прессе что-то было неправильно интерпретировано, то не мешало бы сначала спросить у меня.

Если бы не подвернулся вариант с Китаем, я до сих пор был бы в дубле. Не считаю, что это было унижением со стороны "Динамо" – скорее, они хотели показать команде, что ни для кого исключений не будет", – сказал Кадар в интервью Csakfoci.hu.