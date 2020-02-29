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"Если бы не вариант с Китаем, до сих пор был бы в дубле": Кадар заговорил о конфликте в "Динамо"

29 февраля, 19:04

Венгерский защитник опровергает слухи, что специально побил горшки с тренером "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар опроверг информацию, что он специально устроил конфликт с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, чтобы его побыстрее продали. Напомним, во время второго сбора Михайличенко перевел венгра в дубль, а буквально на днях Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".

"Нет ничего правдивого в том, что я пошел на этот конфликт, чтобы форсировать трансфер. Но только после этого вопрос о моем переходе появился на повестке дня. Я заметил, что сказанное в Украине потом плохо переводят на английский или венгерский. Не сказать, что это проблема, но если в прессе что-то было неправильно интерпретировано, то не мешало бы сначала спросить у меня.

Если бы не подвернулся вариант с Китаем, я до сих пор был бы в дубле. Не считаю, что это было унижением со стороны "Динамо" – скорее, они хотели показать команде, что ни для кого исключений не будет", – сказал Кадар в интервью Csakfoci.hu.

Ранее стало известно, сколько "Динамо" выручило от продажи Кадара. По информации Transfermarkt "Шаньдун Лунэн" заплатил "Динамо" за защитника три миллиона евро. По данным источника, Кадар в 2017 году переходил из "Леха" в "Динамо" за 2,5 млн евро.

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Смотрите, как Кадар проводил последний официальный матч за "Динамо":

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Динамо Киев Шаньдунь Лунэн Тамаш Кадар

Источник: Сегодня|Спорт

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