Продали дороже, чем купили: стало известно, сколько "Динамо" выручило от продажи Кадара

Киевское "Динамо" и китайский "Шаньдун Лунэн" официально объявили о достижении договоренности по переходу венгерского центрбека Тамаша Кадара. Известно, что в "Шаньдун Лунэн" 29-летний футболист будет играть под номером четыре, а его контракт рассчитан на четыре года.

По Transfermarkt "Шаньдун Лунэн" заплатил "Динамо" за защитника три миллиона евро. По данным источника, Кадар в 2017 году переходил из "Леха" в "Динамо" за 2,5 млн евро.

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Венгр выступал за "Динамо" с февраля 2017 года — в течение трех лет. До переезда в Киев 29-летний защитник играл за польский Лех. Сезон 2019 года в Суперлиге Китая "Шаньдун Лунэн" завершил на пятом месте турнирной таблицы. Матчи нового сезона отложены на неопределенное время из-за коронавируса.

Ранее мы рассказывали, когда Беседин вернется к тренировкам "Динамо". Несмотря на год дисквалификации, уже осенью 23-летний форвард сможет участвовать в подготовке своего клуба.

Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

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