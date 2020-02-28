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Защитник "Динамо" нашел себе новый клуб: венгерский бунтарь уехал покорять Китай

28 февраля, 09:27

Тамаш Кадар подписал контракт с "Шаньдун Лунэн"

"Динамо" достиг договоренности с клубом китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн" о переходе защитника Тамаша Кадара. Трансфер осуществлен на постоянной основе. По информации агента Вадима Шаблия, Кадар подписал контракт на четыре года. Стороны договорились не разглашать финансовые условия сделки.

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Защитник Тамаш Кадар выступал за "Динамо" с 2017 года после перехода из польского клуба "Лех". На его счету 66 матчей в чемпионате Украины, восемь матчей в кубковых национальных турнирах и 30 поединков в еврокубках в составе киевлян.

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Футболист сборной Венгрии не однократно заявлял о желании покинуть команду, что в итоге вылилось в конфликт с тренерским штабом. В итоге игрок был отправлен в дубль

Кстати, накануне стало известно, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года. Именно столько лет вне игры "светило" нападающему в случае самого жесткого решения УЕФА.

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Ранее мы рассказывали, когда Беседин вернется к тренировкам "Динамо". Несмотря на год дисквалификации, уже осенью 23-летний форвард сможет участвовать в подготовке своего клуба.

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чемпионат Украины Динамо Киев Тамаш Кадар

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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