"Если мы упустим титул, то потому, что двум этим мудакам захотелось погулять": метод Алекса Фергюсона

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси рассказал о тренерских методиках великого наставника "Красных Дьяволов" Алекса Фергюсона. Ранее мы рассказывали, кого из великих тренеров дублирует манкунианский убийца с лицом младенца.
"Сэр Алекс знал, когда нужно принимать меры, чтобы, например, наладить дисциплину. В моем дебютном сезоне в апреле мы лидировали в чемпионате с 15-очковым отрывом и принимали "Манчестер Сити" на своем поле. В случае победы мы бы увеличили разницу до 18 очков, но проиграли. Мы сохранили 12-очковый отрыв, и большинство тренеров в этой ситуации не стали бы драматизировать. Но Фергюсон был на взводе. Было действительно горячо.
Два игрока после того поражения решили отправиться отдохнуть. На следующий день босс принес в раздевалку фотографии этих игроков во время их ночных гуляний. Всей команде он заявил: "Так, парни, если мы упустим титул, это потому, что двум этим мудакам захотелось погулять", – рассказал ван Перси So Foot.
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Ранее мы сообщали, что легендарный "дьявол" не видит смысла в Суперлиге. Алекс Фергюсон раскритиковал идею создания нового еврокубка для избранных и и не понимает, зачем она нужна английским клубам.
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