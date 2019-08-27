"Эспаньол" усилил нападение перед матчем с "Зарей"

Хонатан Кальери / Фото: Espanyol

Хонатан Кальери пополнил состав "Эспаньола". 25-летний форвард арендован испанским клубом на один сезон с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Напомним, в Барселоне "Заря" уступила "Эспаньолу" 1:3. Луганчане первыми открыли счет в матче, а во втором тайме Никита Шевченко отразил пенальти, но этого оказалось мало. Обзор матча "Эспаньол" – "Заря" – 3:1.

В минувшем сезоне Кальери выступал за "Алавес". Он отыграл 34 матча, забил девять голов и записал на свой счет два ассиста. Таким образом, "Депортиво Мальдонадо" усилил "Эспаньол" перед ответным матчем против луганской "Зари" в Лиге Европы.

Итоги первого матча прокомментировал Виктор Скрипник: "Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться". Наставник "Зари" настроен оптимистично после поражения в первом матче с "Эспаньолом".

Напомним, у "Зари" имеется успешный опыт еврокубковых матчей в Испании. Два года назад в групповом раунде Лиги Европы луганчане, возглавляемые тогда Юрием Вернидубом, обыграли в Бильбао тамошний "Атлетик" со счетом 1:0.

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