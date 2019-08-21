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"Эспаньол" усилился защитником перед матчем с "Зарей" в Лиге Европы

21 августа, 15:37

Себастьян Коршиа сменил клуб

Себастьен Коршья

Себастьен Коршья / Фото: Espanyol

Защитник Себастьен Коршья стал игроком "Эспаньола, сообщает официальный сайт клуба. Игрок перешел на правах аренды из "Севильи" до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

"Заря" отправилась в Испанию на матч Лиги Европы

28-летний футболист прошлый сезон провел в аренде в "Бенфике", где сыграл 12 матчей. Коршья выступает на позиции правого защитника, где у "Эспаньола" играет капитан команды Хави Лопес.

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Себастьен Коршья перешел в "Севилью" летом прошлого года и провел за сезон 12 матчей в чемпионате Испании. В данный момент футболист не вписывается в планы нового главного тренера "нервионцев" Хулена Лопетеги. "Эспаньолу" предстоит сыграть с "Зарей" в плей-офф Лиги Европы 22 и 29 августа.

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Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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чемпионат Испании Эспаньол Себастьен Коршья

Источник: Сегодня|Спорт

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