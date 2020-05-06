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Есть ли коронавирус у Месси? "Барселона" всей командой заявилась к врачам для тестирования

6 мая, 13:44

Андрей Фоменко

Чемпионат Испании собирается вернуться к матчам через месяц

В среду футболисты "Барселоны" в полном составе приехали сдавать тесты на коронавирус. Возле клубного спортивного комплекса имени Жоана Гампера в городке Сан-Жоан-Даспи, что возле Барселоны, игроков поджидали журналисты. Напомним, в понедельник стало известно, что испанским клубам разрешили возобновить тренировки.

Футболисты по-разному отреагировали на фотографов. Некоторые в знак приветствия помахали руками, а главная звезда "Барсы", аргентинец Лионель Месси, изобразил глубокую занятость и проигнорировал прессу. При этом за рулем он находился без маски.

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Чилийский полузащитник Артуро Видаль подготовился к визиту заранее: машиной он управлял уже в респираторе.

А вот немецкого вратаря каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена фотографы несколько напугали. Зато все заметили, что за рулем он находился в защитных перчатках.

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Чемпионат Испании после паузы намеревались возобновить 29 мая, но затем более реальной датой назвали 6 июня.

Недавно в "Барселоне" определились с игроком, которого продадут ради возвращения Неймара.

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