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Футбол выходит из карантина: испанским клубам разрешили возобновить тренировки

4 мая, 23:00

Александр Трикиша

Матчи чемпионата Испании планируют возобновить в июне

Клубы чемпионата Испании получили разрешение вернуться к тренировкам на этой неделе, сообщается на официальном сайте Примеры. Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями министерства здравоохранения страны. Команды смогут возобновить тренировки после прохождения необходимых медицинских процедур. Ранее мы писали, что Месси и других игроков из Испании не пустят на поле без специального тестирования.

Вместе с этим президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что чемпионат Испании удастся возобновить в июне.

"Этот кризис оказал сильное влияние на всех нас. Возвращение футбола является признаком того, что общество движется к новым нормам. Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть всеобъемлющий набор соглашений для всех участников. Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон-2019/20 этим летом", – цитирует Тебаса пресс-служба Ла Лиги.

Накануне врачи рассказали, в каких условиях будут проходить матчи чемпионата Испании, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

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футбол чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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