Футболист Зинченко напугал свою невесту в интимный момент

Александр подкараулил Владу в ванной, когда она чистила зубы и пела

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Один из самых веселых парней в сборной Украины по футболу Александр Зинченко продолжает подшучивать над своей уже невестой Владой Седан. При этом игрок "Манчестер Сити" не стесняется делиться приколами в соцсетях. Видимо, журналистка позволяет. К слову, девушку Зинченко перепутали с актрисой Голливуда.

Сегодня 23-летний уроженец Радомышля выложил в сеть видео, как он втихаря подкрался к ванной, когда Влада чистила зубы и вполголоса напевала мотивчик веселой песенки. Когда же она развернулась к двери, то вздрогнула от неожиданного появления возлюбленного. Похоже, что у девушки сорвалось с губ что-то не очень цензурное, так как Александр "запикал" вылетевшее слово. И написал на видеокартинке: "А ругаться нехорошо". Шутник еще и подписал видео, сопроводив его смайликом: "А как вы проводите свободное время?"

Реклама

К слову, читайте о семейных драмах в спорте в 2019 году.

Мы также писали, что Зинченко вместе с невестой приняли участие в фотосессии на арене "Манчестер Сити".

Смотрите, как Зинченко забил мяч за сборную в ворота команды Нигерии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама