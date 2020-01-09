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Футболист Зинченко напугал свою невесту в интимный момент

9 января, 21:46

Александр подкараулил Владу в ванной, когда она чистила зубы и пела

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Один из самых веселых парней в сборной Украины по футболу Александр Зинченко продолжает подшучивать над своей уже невестой Владой Седан. При этом игрок "Манчестер Сити" не стесняется делиться приколами в соцсетях. Видимо, журналистка позволяет. К слову, девушку Зинченко перепутали с актрисой Голливуда.

Сегодня 23-летний уроженец Радомышля выложил в сеть видео, как он втихаря подкрался к ванной, когда Влада чистила зубы и вполголоса напевала мотивчик веселой песенки. Когда же она развернулась к двери, то вздрогнула от неожиданного появления возлюбленного. Похоже, что у девушки сорвалось с губ что-то не очень цензурное, так как Александр "запикал" вылетевшее слово. И написал на видеокартинке: "А ругаться нехорошо". Шутник еще и подписал видео, сопроводив его смайликом: "А как вы проводите свободное время?"

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К слову, читайте о семейных драмах в спорте в 2019 году.

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Мы также писали, что Зинченко вместе с невестой приняли участие в фотосессии на арене "Манчестер Сити".

Смотрите, как Зинченко забил мяч за сборную в ворота команды Нигерии

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