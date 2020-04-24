Это будет трэш! В Германии футболистов заставят играть в специальных масках из-за коронавируса

Уже понятно, что последствия коронавируса мир будет преодолевать еще не один месяц и многое в нашей жизни изменится. В том числе – и в спорте. В пятницу немецкие чиновники рассказали о дополнительных мерах предосторожности во время футбольных матчей. На днях в Германии назвали желанную дату возобновления чемпионата: турнир собираются продолжить 9 мая.

Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности во время матчей Бундеслиги, которую планируют возобновить в начале мая, сообщает популярное немецкое издание Der Spiegel. По его версии, футболистам придется надевать маски во время матчей, которые не должны спадать во время игровых ситуаций. Каждые 15 минут маски будут меняться, также игроки будут получать дополнительные перерывы. Во время матча маски нельзя трогать руками. Также сообщается, что арбитры могут наказывать футболистов за ненужные контакты. Представить такое в данный момент очень непросто...

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