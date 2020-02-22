"Это часть моего менталитета": Левандовски рассказал, как "разорял" Клоппа в "Боруссии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вспомнил, как поспорил со своим главным тренером в дортмундской "Боруссии" Юргеном Клоппом.

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"В "Боруссии" мы заключали пари с Юргеном Клоппом: если я забиваю 10 голов, он дает мне 50 евро. Первые тренировки я забивал три или четыре. После пяти-шести-семи тренировок стал забивать по семь-восемь голов. Спустя три месяца на каждой тренировке я забивал больше 10 голов. Через несколько недель Юрген сказал: "Хватит, это уже слишком для меня. Я больше не хочу тебе платить". Это часть моего менталитета. Тот опыт оказался очень полезным для меня", – отметил Левандовски.

Напомним, Роберт Левандовски выступал под руководством Клоппа за "Боруссию" Д с 2010 по 2014 лет. Сейчас польский нападающий играет за "Баварию".

Ранее мы рассказывали, что Левандовски первым в сезоне забил 40 голов и вывел "Баварию" в лидеры Бундеслиги. Мюнхенцы деклассировали соперника уже к 12-й минуте встречи.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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