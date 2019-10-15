В России назвали "футболистиком" игрока сборной Украины, забившего Португалии

Автор первого гола в ворота Португалии Роман Яремчук / Фото: AFP

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Россию штормит после заявления форварда сборной Украины Романа Яремчука, сделанного по итогам победы над Португалией и досрочного выхода "сине-желтых" на Евро-2020. Напомним, Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев, попросил спокойно отнестись к выигрышу Украиной поединка с действующими чемпионами Европы и их мегазвездой Криштиану Роналду. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – добавил Роман.

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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", просто разрывается от злости после слов Романа Яремчука.

Обзор чумового матча Украина – Португалия

"Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно – рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол, – заявил Сергей Юран, после чего перешел на оскорбления. – А такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане"

Сергей Юран. Фото – Facebook

"Какая сборная сильнее на текущий момент? Россия или Украина? Давайте вспомним, выступала ли вообще Украина на чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на чемпионате мира, – добавил Юран. – Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в "Уфу", а потом уже он поехал дальше"

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Украинские болельщики на эти заявление экс-украинца, а ныне россиянина Юрана отреагировали с сарказмом. "Он забыл, что рашка попала на ЧМ только потому, что купила его у Блаттера?" – пишут болельщики в соцсетях.

Как сообщалось ранее, после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Букмекеры не разделяют фантазии тренера Станислава Черчесова, называя сборную РФ далеко не первым претендентом на трофей-2020.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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