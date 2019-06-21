Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Это к деньгам": пока игрок "Александрии" спал, дочка у него на животе "сходила в туалет"

21 июня, 22:26

Супруга полузащитника Максима Третьякова поделилась с публикой самым смешным видео из своей жизни

Лиза и Максим Третьяковы
Лиза и Максим Третьяковы. Фото: Instagram

Одна из самых соблазнительных жен украинских футболистов – Лиза Третьякова – взорвала интернет, опубликовав у себя в Instagram невероятно пикантное видео. Его героиней стала дочурка Лизы и ее мужа, полузащитника "Александрии" Максима Третьякова – Сабрина. Малышка вылезла на своего папу, который в это время спал, и прямо во время съемки "сходила по-большому" ему на живот. "Ничего не предвещало беды – и тут такой нежданчик. Это, наверное, самое смешное видео в моей жизни, – написала Лиза Третьякова. - P.S. Решила все-таки показать вам это видео, но я, конечно, долго решалась, выставлять его или нет".

INSTAGRAM (@tretyakovaliza)

Подписчики засыпали Лизу Третьякову комментариями, отдавая должное холодной реакции ее мужа на такой "нежданчик":

  • Я не могу... Папа – молодец, вообще ни капли возмущения
  • Сабринка тебя прибьет, когда вырастет
  • Это к деньгам!

Смотрите, как Максим Третьяков забивал за "Черноморец"

Как мы сообщали, Максим Третьяков стал одним из новичков, которых "Александрия" подписала перед Лигой Европы. 23-летний Третьяков – выпускник футбольной академии "Днепра". В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в "Металлист". В 2016-2018 выступал за "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК ДАК (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

Также мы писали, что в Бельгии Малиновского обвинили в шантаже. За игрока заступилась беременная жена. Роксана Малиновская уверяет, что ее муж не намерен портить отношения с "Генком".

Ранее Максим Третьяков рассказывал о рационе игроков "Черноморца"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ФК Александрия, WAGs, Максим Третьяков, Лиза Третьякова

Вы сейчас просматриваете новость " "Это к деньгам": пока игрок "Александрии" спал, дочка у него на животе "сходила в туалет"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Ярмоленко показала свои прелести. А ее призвали рожать еще

Сегодня, 20:01

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

17 июня, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

АТОшник объяснил попадание в плен 8 украинских военных

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

В пятницу в Украине подорожает валюта

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд арестовал мошенника

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

В Днепре мать отдала почку, чтобы спасти сына

Гибель Тымчука: в соцсетях скорбят и сомневаются в случайности

Volkswagen начал прием заказов на свой первый серийный электрокар

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

Вчера, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь

19 июня, 17:12

Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)

Определился последний участник украинской Премьер-лиги

19 июня, 16:16

"Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу

"Милан" почти договорился с УЕФА, чтобы Паулу Фонсека напрямую попал в групповой турнир Лиги Европы

18 июня, 23:00

"Россонери" хотят уже сейчас обнулиться за нарушение финансового фейр-плей. При этом в выигрыше окажется "Рома"

После расставания с Цекало сестра Веры Брежневой резко похорошела

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Внук расстрелянного крестьянина восстановил имена палачей НКВД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь