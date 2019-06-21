"Это к деньгам": пока игрок "Александрии" спал, дочка у него на животе "сходила в туалет"

Супруга полузащитника Максима Третьякова поделилась с публикой самым смешным видео из своей жизни

Лиза и Максим Третьяковы. Фото: Instagram

Одна из самых соблазнительных жен украинских футболистов – Лиза Третьякова – взорвала интернет, опубликовав у себя в Instagram невероятно пикантное видео. Его героиней стала дочурка Лизы и ее мужа, полузащитника "Александрии" Максима Третьякова – Сабрина. Малышка вылезла на своего папу, который в это время спал, и прямо во время съемки "сходила по-большому" ему на живот. "Ничего не предвещало беды – и тут такой нежданчик. Это, наверное, самое смешное видео в моей жизни, – написала Лиза Третьякова. - P.S. Решила все-таки показать вам это видео, но я, конечно, долго решалась, выставлять его или нет".

21 Июн 2019 в 12:20 PDT INSTAGRAM (@tretyakovaliza)

Подписчики засыпали Лизу Третьякову комментариями, отдавая должное холодной реакции ее мужа на такой "нежданчик":

Я не могу... Папа – молодец, вообще ни капли возмущения

Сабринка тебя прибьет, когда вырастет

Это к деньгам!

Смотрите, как Максим Третьяков забивал за "Черноморец"

Как мы сообщали, Максим Третьяков стал одним из новичков, которых "Александрия" подписала перед Лигой Европы. 23-летний Третьяков – выпускник футбольной академии "Днепра". В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в "Металлист". В 2016-2018 выступал за "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК ДАК (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

Также мы писали, что в Бельгии Малиновского обвинили в шантаже. За игрока заступилась беременная жена. Роксана Малиновская уверяет, что ее муж не намерен портить отношения с "Генком".

Ранее Максим Третьяков рассказывал о рационе игроков "Черноморца"

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