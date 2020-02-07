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"Это клуб клоунов": бывший игрок "Барселоны" жестоко раскритиковал руководство

7 февраля, 19:55

Кристофф Дюгарри считает, что в клубе слишком много некомпетентных людей

"Барселона"

"Барселона" / Фото: Reuters

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Бывший футболист "Барселоны" Кристофф Дюгарри раскритиковал нынешнее руководство "сине-гранатовых". Ранее мы рассказывали, что "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании, впервые за 8 лет в 1/2 сыграет команда не из Примеры.

"Это клуб клоунов. У них все происходит наоборот. Например, они купили Коутинью и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов, а единственный приоритет для них сейчас – это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание. У "Барселоны" много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают необходимым для них профессионализмом", – отметил Дюгарри.

Напомним, Дюгарри выступал за "Барселону" с лета по декабрь 1997 года. Всего в составе каталонского клуба француз сыграл 13 матчей.

Кстати, мы рассказали кто из футболистов получает больше всех в мире. Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает получать самую большую зарплату в мировом футболе.

Смотрите также, как Месси забивал в Лиге чемпионов "Боруссии"

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Барселона чемпионат Испании

Источник: Marca

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