Это надо видеть: могучий удар Малиновского помогает "Аталанте" добыть волевую победу над "Лацио"

Украинский полузащитник забил пятый мяч в сезоне, а его команда приблизилась к "Интеру"

Зрелищными получились матчи среды в чемпионате Италии. Сначала "Интер" расписал боевую ничью 3:3 с "Сассуоло", а затем пришло время игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Наш сайт вел онлайн матча "Аталанта" – "Лацио".

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Римская команда ведет борьбу с "Ювентусом" за чемпионство и занимает второе место. Коллектив из Бергамо держится четвертым и оберегает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Встреча была полна эмоций и событий. Уже на 11-й минуте "Лацио" повел 2:0. Причем сначала Мартен до Роон отправил мяч в свои ворота, а затем отличился Сергей Милинкович-Савич.

Однако "Аталанта" – не из тех команд, которые опускают руки. Еще в конце первой половины встречи немецкий защитник Робин Госенс один гол отыграл – 1:2. Смотрите лучшие моменты первого тайма

А в середине второго тайма пришло время украинца. На 66-й минуте Малиновский мощнейшим ударом на входе в штрафную вогнал мяч под перекладину и сравнял счет. Этот гол стал для Руслана пятым в дебютном для него чемпионате Италии. Смотрите шикарный удар нашего полузащитника.

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Но хозяева не собирались останавливаться. На 77-й минуте Малиновского заменил Йосип Иличич.

А через две минуты после углового аргентинский защитник Хосе Паломино ударом головой принес "Аталанте" победу – 3:2.

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Команда украинца выигрывает второй матч подряд и приближается к "Интеру" на расстояние четырех очков. Читайте также: прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица.

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